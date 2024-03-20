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16:24, 20 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданное полезное свойство гречки

Врач Гандельман заявил, что употребление гречки снижает риск развития деменции

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что употребление гречки снижает риск развития деменции. Неожиданные полезные свойства крупы медик раскрыл в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск которой доступен на сайте телеканала.

Специалист рассказал, что регулярное употребление гречки снижает уровень холестерина на 10 процентов. «Соответсвенно, это улучшает кровоток в головном мозге и уменьшает шанс развития сосудистой деменции», — отметил он.

Гандельман объяснил, что гречка также способствует выработке нейронных связей. «Любое действие, память, движение зависят от формирования этих связей», — заключил он.

Ранее врач Александр Мясников развеял миф о том, что гречку необходимо есть при низком гемоглобине. По его словам, железо, которое содержится в этом продукте, не усваивается организмом. Доктор посоветовал есть мясо и рыбу при низком уровне гемоглобина, так как в этих продуктах содержится железо, которое организм может усвоить.

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      Олег Давыдов
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