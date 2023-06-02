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11:31, 2 июня 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял популярные у врачей мифы о здоровье

Врач Александр Мясников развеял миф о том, что капельницы помогают при гипертонии
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Вадим Тараканов / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы о здоровье, которые популярны у медицинских работников. О самых частых ошибках врачей он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одним из самых устойчивых заблуждений, распространенных в медицинской среде, Мясников назвал мнение, что место прививки нельзя мочить несколько дней. «Это какой-то исторический атавизм идет из глубины веков, откуда — непонятно», — высказался врач. Он подчеркнул, что место прививки мочить можно.

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Также доктор развеял миф о том, что капельницы помогают при гипертонии. «Капельницами не лечат гипертонию вообще. (...) Если вас кладут в больницу полечить гипертонию капельницей — это просто грубейшая ошибка и бессмысленность», — заявил специалист. Он уточнил, что с помощью капельниц врачи могут только купировать гипертонический криз.

Еще одной ошибкой врачей Мясников назвал совет принимать витамины для укрепления иммунитета. Специалист рассказал, что укрепить иммунитет помогут правильное питание с ограничением калорий, физические нагрузки, закаливание, а также отказ от вредных привычек.

Врач добавил, что также часто медики говорят о необходимости есть гречку пациентам с низким гемоглобином. По его словам, железо, которое содержится в этом продукте, не усваивается организмом. Мясников посоветовал есть мясо и рыбу при низком гемоглобине, так как в этих продуктах содержится железо, которое организм может усвоить.

Ранее Мясников дал рекомендации россиянам, которые пытаются бросить курить. Курильщикам, которые хотят избавиться от вредной привычки, необходимо избегать компании курящих людей и заниматься спортом, заявил врач.

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    Олег Давыдов
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