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20:37, 31 мая 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам

Врач Мясников рекомендовал пытающимся бросить курить россиянам избегать курящих людей

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы россиянам, пытающимся бросить курить. В своем Telegram-канале специалист рекомендовал курильщикам, которые хотят избавиться от вредной привычки, поменять образ жизни, избегать компании курящих людей и заниматься спортом.

Доктор предупредил, что курильщики находятся в зоне риска для сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По его мнению, никотиновая зависимость должна рассматриваться как хроническая болезнь и подходы к ее лечению должны быть соответствующие — с лекарственным обеспечением и психологической поддержкой.

Среди факторов риска для возобновления курения специалист перечислил нахождение в компании курильщиков, утреннее желание выкурить первую сигарету, питье кофе или чая, плотная еда, употребление алкоголя и стресс. «Первые дни — самые тяжелые, значит, на время откажитесь от любимого кофе или чая, а если и нет — то пейте эти напитки как можно скорее и выходите из-за стола», — рекомендовал врач.

Медик также посоветовал для отказа от курения на время перестать употреблять алкоголь, а также не есть острую и соленую пищу, которая усиливает желание закурить. «Меняйте стиль жизни, избегайте нахождения в курящей компании, всегда старайтесь себя чем-нибудь занять. (...) Активно займитесь спортом, возьмите отпуск, наконец, уедьте от рутины, которая только и напоминает о времени, когда вы курили», — заключил доктор.

Ранее Мясников раскрыл неожиданное последствие курения. По его словам, эта привычка может спровоцировать развитие сахарного диабета.

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    Олег Давыдов
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