Доктор Мясников раскрыл неожиданное последствие курения

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл неожиданное последствие курения. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что курение может спровоцировать развитие сахарного диабета. Выпуск доступен на YouTube.

Гостья передачи предположила, что курение может негативно сказываться на здоровье человека: она заявила, что вредная привычка может вызывать развитие сахарного диабета. Специалист согласился с ее мнением и подтвердил, что курение действительно повышает риск возникновения распространенного заболевания.

Кроме того, доктор напомнил, что курение в целом крайне опасно для здоровья человека. «Курение вообще вредно, вали на него все», — прокомментировал врач мнение о вреде потребления табачных изделий.

Ранее Мясников перечислил способы профилактики сахарного диабета. Как заявил медик, чтобы избежать развития заболевания, необходимо правильно питаться и заниматься физическими нагрузками. Кроме этого, важно контролировать сон, поскольку диабет может провоцировать как слишком большое, так и слишком маленькое количество сна. Также врач рекомендовал употреблять пищу медленно и избегать таких высокоуглеводных продуктов, как картофель или рис.