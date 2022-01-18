Доктор Мясников назвал способ уберечься от диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал способ уберечься от диабета. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил медик, для профилактики риска развития диабета необходимо в первую очередь правильно питаться и заниматься физическими нагрузками. «Причем если вы не будете ничего делать, а только [правильно] питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе», — сказал Мясников.

По его словам, даже при стабильном весе в случае отсутствия спорта риск возникновения диабета резко возрастает.

Также врач отметил, что также есть дополнительные правила защиты. Среди них — контроль сна, поскольку диабет может провоцировать как пересыпание, так и недосып.

Кроме того, необходимо употреблять пищу медленно, чтобы нивелировать быстрое всасывание в кишечнике, однако, при употреблении таких высокоуглеводных продуктов, как картофель или рис, это не поможет, указал Мясников.

Помимо этого, следует отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D. «Недостаточное количество D – это лишний фактор развития диабета, он должен поступать в достаточном количестве», — заключил доктор.

Ранее Мясников назвал напиток, снижающий риск развития сахарного диабета. Доктор рассказал, что рацион питания диабетиков должен включать овощи, фрукты, рыбу, молочные продукты и орехи. Он отметил, что от развития диабета также защищают кофе и чай с содержанием кофеина.