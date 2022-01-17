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Доктор Мясников назвал снижающий риск диабета напиток

Врач Александр Мясников: кофе снижает риск развития сахарного диабета

Фото: Lingchor / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал напиток, снижающий риск развития сахарного диабета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которого доступен на YouTube, он заявил, что кофе снижает риск возникновения заболевания.

Доктор рассказал, что рацион питания диабетиков должен включать овощи, фрукты, рыбу, молочные продукты и орехи. Он отметил, что от развития диабета также защищают кофе и чай с содержанием кофеина. «Кофе — это, во-первых, целебный напиток для печени: он сохраняет печень, особенно при гепатитах. И кофе замедляет развитие диабета», — заявил врач в эфире передачи.

Кроме того, специалист назвал напитки, провоцирующие развитие диабета. В их числе он перечислил фруктовые соки и сладкие газировки. «Это то, что дает толчок к метаболическому синдрому ожирения, что в итоге с годами обязательно перейдет уже в устойчивый повышенный сахар», — пояснил медик.

Ранее Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока.

Асель Минбаева
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