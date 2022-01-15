Мясников назвал способные привести к раку простаты продукты для мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. Их специалист назвал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока. «Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D», — объяснил Мясников.

Он также добавил, что снижение уровня витамина D в организме происходит, чтобы не допустить возникновения гиперкальциемии.

Ранее Мясников рассказал, что частый прием препаратов от головной боли может нанести вред организму. Так, прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли. Она будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов, подчеркнул медик.

