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Мясников назвал способные привести к раку простаты продукты для мужчин

Врач Мясников: чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. Их специалист назвал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока. «Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D», — объяснил Мясников.

Он также добавил, что снижение уровня витамина D в организме происходит, чтобы не допустить возникновения гиперкальциемии.

Ранее Мясников рассказал, что частый прием препаратов от головной боли может нанести вред организму. Так, прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли. Она будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов, подчеркнул медик.

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Юлия Ямпольская
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