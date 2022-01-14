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Доктор Мясников предупредил об опасности частого приема обезболивающих

Врач Мясников: прием более 15 обезболивающих в месяц может привести к головной боли

Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что частый прием препаратов от головной боли может нанести вред организму. Об опасности чрезмерного употребления этой группы лекарств он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли. По его словам, этот вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов. Как уточнил Мясников, в такой ситуации врачи обычно назначают пациентам препарат амитриптилин.

Телеведущий отметил, что чаще всего встречается головная боль от напряжения. «Это провоцирует и неправильная посадка головы, и долгое чтение или работа за компьютером или с гаджетом, и отсутствие просто элементарного свежего воздуха», — объяснил Мясников.

Вместо того чтобы принимать препарат от головной боли, специалист посоветовал подумать над тем, какие немедикаментозные методы профилактики можно применить в этой ситуации. «Таблетку принять просто, а проблемы могут быть», — подчеркнул он.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» раскрыл неожиданное последствие приема антибиотиков. По его словам, существуют препараты, которые могут приводить к глухоте. Среди таких опасных лекарств он назвал антибиотики аминогликозидного ряда.

Евгения Наумова
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