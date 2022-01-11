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Доктор Мясников назвал неожиданный побочный эффект антибиотиков

Врач Александр Мясников: ряд антибиотиков может приводить к глухоте

Фото: Hayes Potter / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданное последствие приема антибиотиков. Выпуск, в котором медик обратил внимание на побочный эффект, доступен на YouTube.

«Есть ряд антибиотиков, которые реально могут приводить к глухоте. Антибиотики аминогликозидного ряда и так далее», — отметил Мясников.

В выпуске программы он также рассказал о том, какой должна быть суточная норма калорий. По словам доктора, она составляет около двух тысяч калорий, но зависит от пола человека и от его рода деятельности. При этом он уточнил, что считать количество потребленной пищи нужно тем, кто не занимается спортом и ведет сидячий образ жизни.

Ранее Мясников уже предупреждал о том, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям. Медик отметил, что лечение антибиотиками без контроля врача может грозить не только глухотой, но и развитием почечной недостаточности, а также нарушением щелочного баланса. Доктор также назвал антибиотики оружием в руках непрофессионального человека.

Дарья Кучерявых
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