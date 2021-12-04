Доктор Мясников предупредил об опасности приема антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам доктора, одним из самых опасных последствий неограниченного употребления препаратов является глухота, так как антибиотики уничтожают слуховые рецепторы. Кроме того, он отметил, что лечение без контроля врача может грозить развитием почечной недостаточности.

«Они убивают почки. Иногда так, что ты попадаешь в реанимацию. (…) Меняют щелочной баланс, приводят к тому, что у нас вымывается калий. Люди умирают от остановки сердца», — предупредил врач, назвав антибиотики оружием в руках непрофессионального человека.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности витамина А. Он подчеркнул, что употребление витамина может привести к развитию рака легких у курильщиков и уродству плода у беременных женщин.