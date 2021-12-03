Доктор Мясников предупредил об опасности приема витамина А

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности витамина А. Специалист объяснил, что употребление витамина может привести к развитию рака легких у курильщиков и уродству плода у беременных женщин. Выпуск доступен на YouTube.

По словам доктора, научно доказано, что прием витамина А повышает риск развития рака легких у курящих людей. «Исследования давали огромному количеству людей бета-каротин (производная витамина А — прим. «Ленты.ру»), и у курильщиков резко стал расти вверх рак легких», — объяснил он и добавил, что исследование по этой причине пришлось прекратить. «Останавливать исследование, за которое было заплачено миллиарды долларов, просто так никто не будет», — отметил специалист.

Врач также предупредил об опасности приема витамина А для беременных женщин. По его словам, чрезмерное его употребление может привести к уродству плода. «Витамин А — это вообще серьезная вещь. Тем, у кого плохая кожа, мы назначаем ретинол, крем помогает, но потом там проблема — нельзя несколько лет беременеть. А ретинол — это и есть производная витамина А», — предупредил он.

Специалист также рекомендовал употреблять в пищу натуральные продукты, богатые витаминами. Кроме того, он призвал не принимать витамины в таблетках для профилактики болезней. Он отметил, что синтетические витамины усваиваются хуже, чем получаемые из продуктов. «Витамины нужны, но они должны попадать в организм естественным путем, пускай даже они содержатся в намного меньшем количестве, чем мы можем обеспечить вам из аптеки», — заключил медик.

Ранее Мясников развеял популярные мифы о сахарозаменителях и мочегонных чаях. Он предупредил, что первые не являются эффективным средством для похудения, а вторые могут быть опасны для организма.