Мясников развеял популярные мифы о похудении

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярные мифы о сахарозаменителях и мочегонных чаях. Он предупредил, что первые не являются эффективным средством для похудения, а вторые могут быть опасны для организма. Выпуск доступен на YouTube.

Мясников признал, что в сахарозаменителях нет калорий, однако рецепторы воспринимают их как сахар, и на них выбрасывается инсулин, что в итоге приводит к набору веса. В то же время если сладкоежка, съедавший килограмм сахара, резко перейдет на его заменители, первое время снижение веса будет происходить. Однако, по словам доктора, эффект будет кратковременный.

Помимо этого, Мясников предупредил худеющих об опасности мочегонных чаев. «Это опасная и серьезная вещь, особенно если чай китайского производства. Они, может быть, и называются мочегонными, но на самом деле на них пишут: "Для снижения веса". Там непонятное количество всех этих иероглифов, и мы не знаем, что они (чаи — прим. "Ленты.ру") содержат», — предупредил телеведущий. Он добавил, что при злоупотреблении таким чаем человек рискует столкнуться с почечной недостаточностью или проблемами с сердцем.

Ранее Мясников развеял распространенный миф о пользе чеснока. По словам доктора, существует распространенное заблуждение о том, что употребление чеснока в пищу снижает уровень холестерина, однако научно оно не доказано. В то же время медик считает, что чеснок должен входить в состав правильной диеты. Более того, Мясников признался, что сам регулярно употребляет этот продукт в пищу.