Банк России увеличит закупки валюты

ЦБ увеличит ежедневные закупки валюты до 5,92 млрд рублей в день

Минфин период с 7 августа по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 136,17 миллиарда рублей, то есть на 6,5 миллиарда рублей в день. Об этом говорится в сообщении министерства.

Указанные уровни сложились из того, что, как ожидает ведомство, в августе нефтегазовые доходы будут на 114.2 миллиардов рублей выше базового уровня, а в июле они на 21,9 миллиарда превысили прогноз, отмечает Telegram-канал «Твердые цифры».

С учетом того, что во втором полугодии, исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила, Банк России продает валюту на 0,58 миллиарда рублей в день, регулятор увеличит объем ежедневных покупок до 5,92 миллиарда.

В ходе предыдушего месячного отрезка, который завершается 6 августа, показатель упал почти вдвое, с 9,32 до 4,82 миллиарда рублей.