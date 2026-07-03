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13:12, 3 июля 2026Экономика

Банк России урежет закупку валюты в два раза

Продажи валюты Банком России сократятся до 4,82 миллиарда рублей в сутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В период с 7 июля по 6 августа продажи валюты Банком России сократятся с текущих 9,32 миллиарда рублей до 4,82 миллиарда, то есть почти в два раза. Такой вывод следует из сообщения Министерства финансов о нефтегазовых доходах федерального бюджета по итогам июня.

Ведомство ожидает, что в июле объем дополнительных нефтегазовых доходов опустится до 147,3 миллиарда рублей, в то время как в июне он оказался на 24,1 миллиарда ниже ожиданий. Таким образом, Минфин в ближайший месяц будет передавать Центробанку на покупку валюты и золота 5,4 миллиарда рублей в сутки.

Вместе с тем во втором полугодии регулятор будет продавать валюту в размере 0,58 миллиарда рублей в день в рамках компенсации чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в предыдущие шесть месяцев.

Поскольку в первом полугодии ЦБ продавал 4,62 миллиарда рублей в сутки, то без учета первых четырех дней июля совокупная ежедневная покупка валюты регулятором изменится менее чем на 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в июне объем доходов от продажи нефти и газа вырос до 683,6 миллиарда рублей, что на 4,7 миллиарда больше, чем в мае, и на 188,8 миллиарда лучше, чем годом ранее.

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