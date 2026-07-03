Нефтегазовые доходы России подросли

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России выросли до 683,6 млрд рублей

По итогам июня нефтегазовые доходы России составили 683,6 миллиарда рублей, что на 4,7 миллиарда больше, чем в мае, и на 188,8 миллиарда лучше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

При этом налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по сравнению с предыдущим месяцем сократился с 1,014 триллиона рублей до 968,6 миллиарда. Отдельно для нефти падение составило 35,2 миллиарда рублей, а для газа — 18,7 миллиарда.

Дополнительные доходы от продажи нефти выросли со 174,8 миллиарда рублей до 209,6 миллиарда. Суммарное отклонение фактически полученных средств от ожидаемого объема составило минус 24,1 миллиарда рублей, то есть доходы оказались ниже запланированных.

По итогам июля ведомство ожидает получить 147,3 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов — на четверть меньше, чем в июне.

Текущий результат был обеспечен высокой стоимостью российской нефти в апреле и мае, что связано с перекрытием Ормузского пролива Ираном в ответ на операцию Израиля и США. По итогам июня средняя стоимость основного экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (выше реальной стоимости), снизилась на четверть, до 63,52 доллара за баррель, что повлияет на доходы бюджета в июле.

