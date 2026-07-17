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16:43, 17 июля 2026Мир

ЕС впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. За несколько дней до этого фон дер Ляйен пряталась в киевском убежище

ЕС впервые ввел санкции против российской компании «АБС Электро» из-за ударов по Киеву
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейский союз (ЕС) впервые использовал формулировку «за удары по Киеву» при введении санкций против России. Новые ограничительные меры приняты в отношении одного физического лица и пяти организаций, входящих в состав российского военно-промышленного комплекс (ВПК).

Решение, как уточняется, принято Советом ЕС в отношении лиц, входящих в ВПК России, благодаря их участию в производстве беспилотников. Брюссель их обвиняет в причастности к атакам на Киев непосредственно 1 и 5 июля.

Все пять компаний, попавших под санкции, связаны с «АБС Электро». В этот же список в качестве одного физического лица попала и председатель совета директоров Ирина Харисова.

Теперь, как отмечается, попавшим под ограничения физическим и юридическим лицам грозит заморозка активов на территории ЕС, а также запрет на предоставление им средств. Помимо этого, для включенных в список граждан вводится ограничение на въезд в страны Европы.

Ранее формулировку «за удары по Киеву» при введении ограничительных мер на Западе не использовали. В Минобороны России же неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам, предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинской армии.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Незадолго до этого фон дер Ляйен успела побывать в Киеве и спрятаться в убежище

Информация о рестрикциях была объявлена Брюсселем через два дня после поездки председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на Украину. 15 июля, как утверждало издание Euractiv, политик была в Киеве и пряталась в местном убежище.

В шикарном отеле InterContinental (…) украинская сирена заставила Урсулу фон дер Ляйен (…) спрятаться в подземное убежище, как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня

Euractivевропейский новостной сайт, посвященный политике ЕС

Тем не менее все это не помешало фон дер Ляйен в ходе визита в Киев заявить о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей ЕС и Украины. Также глава ЕК сообщила, что ЕС и Украина заключили новый договор по оборонно-промышленному партнерству. Соглашение касается производства дронов. По словам фон дер Ляйен, в Европе есть огромный технологический и промышленный потенциал, надежные и безопасные площадки для расширения производства, а Украина имеет проверенные в боях знания и опыт.

Кроме того, ЕК выделила на боевые беспилотники для Украины еще миллиард евро. Утвержден и план распределения десяти миллиардов евро по той же программе на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и самолетов.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, похвастался тем, что страна производит около 10 миллионов дронов в год. При этом, как он отметил, Киев стремится создавать до 20 миллионов беспилотников ежегодно.

Фото: Группа компаний «АБС Электро»

Чем занимается «АБС Электро»?

На сайте «АБС Электро» сказано, что на сегодняшний день компания объединяет многопрофильные предприятия, которые занимаются разработкой и производством программно-аппаратных комплексов релейной защиты и автоматики. Также по ее началом успешно создаются автоматизированные системы управления технологическими процессами, электронные компонентные базы, электротехнические и радиоэлектронные изделия. Помимо этого, «АБС Электро» известна тем, что занимается оснащением и комплектацией энергообъектов и решает комплексные вопросы в сферах электроэнергетики, атомной, нефтяной, газовой, химической, горнодобывающей, оборонной и транспортной промышленностях.

В состав компании входят такие предприятия, как «ВНИИР» (разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов релейной защиты и автоматики), АБС «ЗЭиМ Автоматизация» (создает средства автоматизации для систем промышленной автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами) и «АБС Электротехника» (производитель комплектных распределительных устройств среднего и низкого напряжения). Также в группу компаний включены «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» (подряд на энергетических и промышленных объектах в энергетике и строительстве, модернизация и автоматизация энергетических и промышленных объектов), «ВНИИР Промэлектро» (производитель спецтехники для объектов энергетики в различных отраслях) и «ВНИИРПрогресс» (разработка и производство программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и электронной компонентной базы).

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