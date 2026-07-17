ЕС впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. За несколько дней до этого фон дер Ляйен пряталась в киевском убежище

ЕС впервые ввел санкции против российской компании «АБС Электро» из-за ударов по Киеву

Европейский союз (ЕС) впервые использовал формулировку «за удары по Киеву» при введении санкций против России. Новые ограничительные меры приняты в отношении одного физического лица и пяти организаций, входящих в состав российского военно-промышленного комплекс (ВПК).

Решение, как уточняется, принято Советом ЕС в отношении лиц, входящих в ВПК России, благодаря их участию в производстве беспилотников. Брюссель их обвиняет в причастности к атакам на Киев непосредственно 1 и 5 июля.

Все пять компаний, попавших под санкции, связаны с «АБС Электро». В этот же список в качестве одного физического лица попала и председатель совета директоров Ирина Харисова.

Теперь, как отмечается, попавшим под ограничения физическим и юридическим лицам грозит заморозка активов на территории ЕС, а также запрет на предоставление им средств. Помимо этого, для включенных в список граждан вводится ограничение на въезд в страны Европы.

Ранее формулировку «за удары по Киеву» при введении ограничительных мер на Западе не использовали. В Минобороны России же неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по военным объектам, предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинской армии.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Незадолго до этого фон дер Ляйен успела побывать в Киеве и спрятаться в убежище

Информация о рестрикциях была объявлена Брюсселем через два дня после поездки председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на Украину. 15 июля, как утверждало издание Euractiv, политик была в Киеве и пряталась в местном убежище.

В шикарном отеле InterContinental (…) украинская сирена заставила Урсулу фон дер Ляйен (…) спрятаться в подземное убежище, как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня Euractiv европейский новостной сайт, посвященный политике ЕС

Тем не менее все это не помешало фон дер Ляйен в ходе визита в Киев заявить о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей ЕС и Украины. Также глава ЕК сообщила, что ЕС и Украина заключили новый договор по оборонно-промышленному партнерству. Соглашение касается производства дронов. По словам фон дер Ляйен, в Европе есть огромный технологический и промышленный потенциал, надежные и безопасные площадки для расширения производства, а Украина имеет проверенные в боях знания и опыт.

Кроме того, ЕК выделила на боевые беспилотники для Украины еще миллиард евро. Утвержден и план распределения десяти миллиардов евро по той же программе на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и самолетов.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, похвастался тем, что страна производит около 10 миллионов дронов в год. При этом, как он отметил, Киев стремится создавать до 20 миллионов беспилотников ежегодно.

Чем занимается «АБС Электро»?

На сайте «АБС Электро» сказано, что на сегодняшний день компания объединяет многопрофильные предприятия, которые занимаются разработкой и производством программно-аппаратных комплексов релейной защиты и автоматики. Также по ее началом успешно создаются автоматизированные системы управления технологическими процессами, электронные компонентные базы, электротехнические и радиоэлектронные изделия. Помимо этого, «АБС Электро» известна тем, что занимается оснащением и комплектацией энергообъектов и решает комплексные вопросы в сферах электроэнергетики, атомной, нефтяной, газовой, химической, горнодобывающей, оборонной и транспортной промышленностях.

В состав компании входят такие предприятия, как «ВНИИР» (разработчик, производитель и поставщик программно-аппаратных комплексов релейной защиты и автоматики), АБС «ЗЭиМ Автоматизация» (создает средства автоматизации для систем промышленной автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами) и «АБС Электротехника» (производитель комплектных распределительных устройств среднего и низкого напряжения). Также в группу компаний включены «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» (подряд на энергетических и промышленных объектах в энергетике и строительстве, модернизация и автоматизация энергетических и промышленных объектов), «ВНИИР Промэлектро» (производитель спецтехники для объектов энергетики в различных отраслях) и «ВНИИРПрогресс» (разработка и производство программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и электронной компонентной базы).