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15:00, 15 июля 2026Мир

Европейский союз и Украина заключили соглашение по дронам

Фон дер Ляйен: Европейский союз и Украина заключили соглашение по дронам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Украина заключили соглашение по дронам. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, трансляция ее выступления в Киеве велась на медиапортале ЕК.

«Я рада запустить вместе с вами (...) новое оборонно-промышленное партнерство ЕС-Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», — сказала политик.

Фон дер Ляйен отметила, что Киев ранее уже заключал аналогичные соглашения с отдельными странами. Она подчеркнула, что Европа располагает промышленными мощностями, которые позволят увеличить масштабы производства беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна производит около 10 миллионов дронов в год. По его словам, Киев стремится к производству 20 миллионов беспилотников ежегодно.

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