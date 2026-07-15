Фон дер Ляйен: Европейский союз и Украина заключили соглашение по дронам

Европейский союз (ЕС) и Украина заключили соглашение по дронам. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, трансляция ее выступления в Киеве велась на медиапортале ЕК.

«Я рада запустить вместе с вами (...) новое оборонно-промышленное партнерство ЕС-Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам», — сказала политик.

Фон дер Ляйен отметила, что Киев ранее уже заключал аналогичные соглашения с отдельными странами. Она подчеркнула, что Европа располагает промышленными мощностями, которые позволят увеличить масштабы производства беспилотников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна производит около 10 миллионов дронов в год. По его словам, Киев стремится к производству 20 миллионов беспилотников ежегодно.