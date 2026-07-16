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13:32, 16 июля 2026Мир

Фон дер Ляйен спряталась в киевском убежище

Euractiv: Главе ЕК фон дер Ляйен пришлось прятаться в убежище во время тревоги в Киеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами в ходе визита в Киев из-за сигнала тревоги и спрятаться в убежище. Об этом сообщает Euractiv.

«В шикарном отеле InterContinental (...) сирена заставила Урсулу фон дер Ляйен и сопровождавших ее журналистов спрятаться в подземное убежище, как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня», — передает издание.

Ранее фон дер Ляйен прибыла с очередным визитом в Киев и заявила о подготовке новых инициатив по интеграции оборонных отраслей Европейского союза (ЕС) и Украины.

Она также сообщила, что ЕС и Украина заключили новый договор по оборонно-промышленному партнерству, касающемуся дронов.

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