Украина получила на боевые дроны от Европы еще миллиард евро

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву на боевые дроны еще миллиарда евро

Еврокомиссия (ЕК) выделила на боевые беспилотники для Украины еще миллиард евро, а также утвердила план распределения десяти миллиардов евро по той же программе на закупку БПЛА, ракет и самолетов. Об этом во время визита в Киев рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Также она объявила о подписании соглашения с Киевом о совместном производстве дронов. По словам фон дер Ляйен, в Европе есть огромный технологический и промышленный потенциал, а также надежные и безопасные площадки для расширения производства, а Украина имеет проверенные в боях знания и опыт.

Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари объяснил, что урезание первого европейского транша Украине на закупки боевых беспилотников с 5,9 миллиарда до 3,9 миллиарда евро связано с тем, что республика не успевает осваивать средства.

Он уточнил, что в Европе не успели проверить все контракты, которые предоставил для финансирования Киев, но как только это случится, оставшиеся средства переведут по назначению.

Сами транши являются частью кредита на 90 миллиардов евро, которые Европа выделит Украине в 2026-2027 годах. Одним из условий расходов является закупка вооружений у европейских или украинских производителей. Приобретение американской техники или боеприпасов также возможно, но только с особого разрешения.