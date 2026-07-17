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16:42, 17 июля 2026Россия

В России заявили об изменении тактики ведения СВО

Военкор Стешин заявил об изменении тактики ведения СВО
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России начала систематически уничтожать АЗС в Сумской и Харьковской областях, а также усилила удары по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в портах Одесской области. Об изменении тактики ведения специальной военной операции (СВО) заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в комментарии KP.RU.

По его информации, за полтора месяца на Украине было уничтожено или повреждено около 300 АЗС. Удары же по украинским портам в Черном море стали вестись ежедневно, поскольку именно через них для ВСУ осуществляются поставки военных грузов.

«Это изменилась тактика. Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала», — указал военкор.

Стешин выделил, что Россия в последние месяцы активно атакует украинские заводы по производству беспилотников. Более того, такие удары наносятся баллистическими ракетами, использование которых возросло.

Помните знаменитое «ракет у России осталось на два-три дня»? А получилось ровно наоборот. Вот и Гитлер с Наполеоном тоже на что-то рассчитывали

Дмитрий Стешин военкор

За прошедшую неделю армия России нанесла 19 групповых ударов по Украине. В Минобороны подчеркнули, что атаки были нацелены на объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. По информации оборонного ведомства, объекты использовались для хранения грузов военного назначения.

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