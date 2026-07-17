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16:40, 17 июля 2026Россия

В Минобороны заявили об увеличении числа дронов в зоне СВО

Минобороны: Число поставленных в российские войска беспилотников увеличилось вдвое
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Число поставленных в российские войска беспилотников выросло вдвое. Об увеличении числа дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заявил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

«Продолжается работа по оснащению созданных воинских частей и подразделений войск беспилотных систем всем необходимым для успешного выполнения боевых задач в рамках СВО», — обозначил Криворучко.

По его информации, за первое полугодие 2026 года подготовлено более 8 тысяч специалистов беспилотных систем, а для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что в целом более чем вдвое увеличились объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Кроме того, генерал-полковник Александр Санчик заявил о сокращении сроков восстановления вооружения, военной и специальной техники.

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