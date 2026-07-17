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16:06, 17 июля 2026Россия

В Минобороны заявили об увеличении объемов доставляемых на СВО грузов

Минобороны: Более чем вдвое увеличены объемы доставляемых грузов на ЛБС
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Более чем вдвое увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил генерал-полковник Александр Санчик на заседании коллегии Минобороны, передает РИА Новости.

По словам российского генерала, достичь этого удалось за счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств.

Санчик в своем докладе министру обороны России Андрею Белоусову также уточнил, что мобильность и боевой потенциал группировок войск были повышены за счет увеличения на 30 процентов количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях.

Кроме того, генерал заявил о сокращении сроков восстановления вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и обсудил с военными летние наступательные действия в зоне СВО.

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