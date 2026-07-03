Путин обсудил с военными летние наступательные действия в зоне СВО

Песков: Путин обсудил с военными задачи в зоне СВО на летний период

Президент России Владимир Путин заслушал доклады командования ВС РФ и обсудил с военными задачи в зоне специальной военной операции (СВО) на летний период. Подробности рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где провел совещание с военнослужащими.

«Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий», — уточнил Песков.

Ранее в Кремле объявили о взятии Константиновки в Донецкой народной республике под контроль ВС России.