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22:51, 3 июля 2026Россия

Путин обсудил с военными летние наступательные действия в зоне СВО

Песков: Путин обсудил с военными задачи в зоне СВО на летний период
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заслушал доклады командования ВС РФ и обсудил с военными задачи в зоне специальной военной операции (СВО) на летний период. Подробности рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где провел совещание с военнослужащими.

«Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий», — уточнил Песков.

Ранее в Кремле объявили о взятии Константиновки в Донецкой народной республике под контроль ВС России.

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