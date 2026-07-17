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16:47, 17 июля 2026Наука и техника

Эректильная дисфункция оказалась ранним признаком опасных заболеваний

FCDH: Эректильная дисфункция может быть сигналом скрытых сердечно-сосудистых нарушений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: topperspix / Shutterstock / Fotodom

Эректильная дисфункция может быть одним из первых сигналов скрытых сердечно-сосудистых и обменных нарушений, которые проявляются за несколько лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли специалисты, чей обзор опубликован в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare (FCDH).

По данным авторов, эректильная дисфункция тесно связана с заболеваниями сердца, сахарным диабетом 2-го типа и другими хроническими нарушениями. Так, метаанализ семи когортных исследований показал, что у мужчин с эректильной дисфункцией риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 40 процентов выше, чем у тех, кто не сталкивался с этой проблемой. При этом симптомы нередко появляются раньше, чем развивается сама болезнь.

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Исследователи объясняют это тем, что эрекция во многом зависит от состояния сосудов. Повреждение сосудистой стенки, хроническое воспаление, окислительный стресс, инсулинорезистентность и гормональные нарушения могут одновременно способствовать развитию как эректильной дисфункции, так и сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичная связь прослеживается и при сахарном диабете, где эректильная дисфункция может стать одним из первых клинических проявлений.

Авторы подчеркивают, что эректильная дисфункция сама по себе не вызывает болезни сердца или диабет и не является окончательным диагностическим признаком. Однако они считают, что появление этой проблемы должно стать поводом для обследования сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Ранее ученые выяснили, что жара и загрязненный воздух значительно повышают риск инфаркта и инсульта.

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