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16:43, 17 июля 2026Экономика

Власти постсоветской страны обвинили в обогащении на закупке газа

Филат: Власти Молдавии обогатились на закупках газа и нецелевом расходовании бюджета
Вячеслав Агапов

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Власти Молдавии обогатились на неэффективных схемах закупки природного газа и нецелевом расходовании бюджета. Обвинил руководство постсоветской страны в нецелевом расходовании бюджета бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Владимир Филат, его слова приводит РИА Новости.

В мае Высший совет безопасности страны обсуждал проекты по объединению энергосистемы страны с Румынией и европейской сетью. Орган под руководством президента Майи Санду подчеркнул важность снижения потребления энергии в государственных учреждениях, домохозяйствах и частном секторе.

«Официально власти Молдавии отказалась от закупок российского газа, но фактически покупали тот же самый ресурс через посредников. Я уже называл сумму — только на этапе закупок более 540 миллионов долларов переплачено. Разве не обогатились? Это официальные данные и расчёты. Это изучает Генеральная прокуратура по борьбе с коррупцией», — констатировал Филат.

По словам политика, средства, выделенные на компенсацию тарифов для населения, фактически разворовывались. Деньги начисляли независимо от реальных потребностей, что говорит не о заботах о потребителях, а об упрощении бюрократических процедур в ущерб государственному бюджету.

В апреле исполняющий обязанности директора компании «Энергоком» Евгений Бузату заявил, что Молдавия практически исчерпала коммерческие запасы природного газа. Запасы, которые используются для покрытия пиков потребления, подходят к концу — в стране осталось около четырех-пяти миллионов кубометров. В то же время в бывшей республике СССР сохраняются и стратегические запасы топлива.

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