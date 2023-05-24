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09:05, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Врач с Первого канала назвал неочевидный способ защиты от деменции

Врач-кардиолог Гандельман заявил, что работа на даче снижает риски развития деменции

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Врач-кардиолог Герман Гандельман дал россиянам совет по защите от деменции. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалист назвал неочевидный и простой способ уберечь себя от старческого слабоумия. Выпуск передачи доступен на Rutube.

По словам Гандельмана, риски развития деменции снижает работа на даче. Также врач заявил, что труд на дачном участке предупреждает возникновение инфаркта и инсульта.

«Что такое труд на даче? Прежде всего это физическая нагрузка, снижение стресса и какие-то точные движения. Нужно [что-то] посадить, достать... Это приводит к снижению уровня холестерина в крови. (...) То есть работа на даче полезна для сердечно-сосудистой и нервной системы», — рассказал кардиолог.

Ранее Герман Гандельман и его коллеги по программе «Жить здорово!», терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус, оценили эффективность шампуней для борьбы с облысением. Специалисты указали, что такие средства действительно могут предотвратить выпадение волос, но они не помогут уже облысевшим людям.

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Евгения Наумова
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