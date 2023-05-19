Малышева оценила средство борьбы с распространенным у мужчин недугом

Малышева заявила, что средства от выпадения волос не могут помочь облысевшим людям

Доктор медицинских наук Елена Малышева, а также ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, оценили эффективность шампуней для борьбы с распространенным у мужчин недугом — облысением. В эфире программы «Жить здорово!» они заявили, что такие средства действительно могут предотвратить выпадение волос, но не помогут уже облысевшим людям. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Специалисты рассказали, что есть научные доказательства того, что шампуни от облысения являются эффективными. «Исследование показало, что местное употребление миноксидила (сосудорасширяющего косметического средства для стимуляции роста волос — прим. «Ленты.ру») улучшает рост волос в лобно-височной и верхней части головы», — рассказал Гандельман. Продеус подчеркнул, что именно зоны виска и верха лба зачастую подвержены облысению.

Малышева отметила, что в рамках исследования за мужчинами наблюдали в течение пяти лет, и добавила, что первый год применения средства является самым эффективным. «Миноксидил — это препарат, расширяющий сосуды, и предполагается, что часть эффекта — это расширение и кровенаполнение фолликул, в результате чего волос начинает расти лучше», — объяснил Гандельман.

Доктор также предупредила, что препарат поможет только на начальной стадии облысения. «Если миноксидил будет наносить на голову человек с уже выпавшими волосами, то они не вырастут, так как фолликулы там уже погибли», — пояснила Малышева.

Ранее Малышева рассказала, что облысение у мужчин может провоцировать употребление сладких газированных напитков. По словам врача, при их питье у человека повышается уровень сахара в крови, в результате чего в организме начинают выделяться вещества, которые разрушают волосяные фолликулы, что и приводит к облысению.