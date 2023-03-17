Малышева назвала приводящий к облысению популярный продукт

Врач Малышева заявила, что сладкие газированные напитки приводят к облысению у мужчин

Врач-терапевт, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала популярный продукт, употребление которого может привести к облысению у мужчин. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Малышева заявила, что потерю волос у мужчин могут провоцировать сладкие газированные напитки. По словам врача, при их употреблении у человека повышается уровень сахара в крови, в результате чего в организме начинают выделяться вещества, которые разрушают волосяные фолликулы и приводят к облысению.

Ее соведущий врач-офтальмолог Михаил Коновалов, в свою очередь, предложил зрителям пройти тест, чтобы проверить, выпадают ли у них волосы. Как отметил специалист, для этого нужно взять тремя пальцами одну прядь волос и аккуратно потянуть, после чего посмотреть, сколько волосков выпало.

«Если [выпало] шесть-восемь [волосков], то это уже проблема, так как это говорит о том, что склонность к облысению есть», — предупредил он.

Ранее Елена Малышева, Михаил Коновалов и их коллеги по программе «Жить здорово!» Герман Гандельман и Андрей Продеус раскрыли, какие диеты являются худшими. В их числе специалисты назвали кетодиету с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. По их словам, она не дает быстрого снижения веса и повышает риски развития атеросклероза.