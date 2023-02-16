Малышева назвала популярную диету одной из самых худших

Врач Елена Малышева заявила, что кето-диета повышает холестерин

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали кето-диету одной из самых худших в мире. Выпуск доступен на платформе Rutube.

«Худшими диетами мира названы безгютеновая диета, диета Дюкана и кето-диета», — заявила Малышева. По словам Продеуса, кето-диета не дает быстрого снижения веса, а также долгосрочного результата в случае отказа от ограничений.

Гандельман добавил, что употребление одних жиров, что предусматривает кето-диета, поднимает уровень холестерина. «Соответсвенно, увеличивается риск развития атеросклероза», — пояснил кардиолог.

Специалисты также отметили, что рацион питания при кето-диете нельзя назвать полноценным. «Отсутствует грубая клетчатка, грубое волокно, углеводы», — объяснил Коновалов. Малышева добавила, что отсутствие волокна повышает уровень холестерина и риск развития рака.

Ранее Малышева объяснила опасность безглютеновой диеты, которая также входит в тройку худших. Специалисты рассказали, что подобное ограничение в питании небезопасно, так как ведет к дефициту таких важных микроэлементов как железо, магний, кальций, селен, а также к недостатку витамина B, C и D.