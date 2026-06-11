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07:11, 11 июня 2026Из жизни

27 турецких моделей OnlyFans заподозрили в порнографии и отмывании денег

Hürriyet: 27 турецким звездам OnlyFans захотели дать 10 лет тюрьмы за порнографию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Обвинение потребовало до десяти лет тюрьмы для 27 подозреваемых турецких «звезд» площадки в сфере индустрии для взрослых OnlyFans. Об этом написала газета Hürriyet.

В частности, 27 моделей являются подозреваемыми в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путем доходов. В розыск также объявили пятерых активных участниц платформы, которые находятся за границей.

Несколько подозреваемых признали, что публиковали контент на платформе и получали доход. При этом они сообщили, что выплачивали налоги с этих средств. Другие модели отрицают использование OnlyFans.

Ранее сообщалось, что популярную российскую блогершу Елизавету Анохину заблокировали на OnlyFans. Она заверила подписчиков, что восстановит доступ к платформе.

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