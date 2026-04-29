Известную 18-летнюю российскую блогершу заблокировали на OnlyFans

Блогерша Анохина заявила, что ее аккаунт на OnlyFans заблокировали

Известную 18-летнюю российскую блогершу Елизавету Анохину заблокировали на платформе OnlyFans. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша опубликовала скриншот своего аккаунта на платформе OnlyFans. «Извините, эта страница недоступна. Ссылка, по которой вы перешли, может быть введена с ошибкой, или страница может быть удалена», — говорится в сообщении.

Анохина также заверила подписчиков, что скоро вернется на платформу.

О том, что блогерша завела аккаунт на этой OnlyFans, стало известно в середине апреля. Новость об этом, опубликованную в Instagram, Анохина сопроводила снимками с эротической фотосессии.

Ранее бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Василиса Хвостова рассказала о работе стриптизершей в Европе. Она также добавила, что открыла страницу на OnlyFans.