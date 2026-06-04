Пьяная стюардесса предложила сотруднику отеля потрогать «свои прелести» в обмен на вино

Стюардесса British Airways напилась и оголилась перед сотрудником отеля в Белфасте

Стюардесса British Airways напилась и оголилась перед сотрудником отеля во время межрейсовой остановки в Великобритании. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным источника, инцидент с пьяной бортпроводницей в гостинице Белфаста произошел в мае 2026 года. Четыре сотрудника британских авиалиний начали распивать спиртные напитки вечером после работы на последнем рейсе из Лондона.

Около часа ночи бортпроводница спустилась в холл гостиничного заведения и попросила еще одну бутылку с алкоголем. Сотрудник ответил, что бар уже закрыт. После этого женщина приподняла свою майку и предложила ему потрогать «свои прелести» в обмен на вино.

Уточняется, что четверо сотрудников должны были выполнить обратный рейс в Лондон на следующий день. Однако из-за опьянения их отстранили от работы. «Мы ожидаем от наших экипажей самых высоких стандартов и проводим расследование по этому делу», — заявили представители British Airways.

Ранее бортпроводницы начали умолять пассажиров избавиться от одной привычки. Сотрудники авиакомпаний предположили, что некоторые путешественники считают, будто работа бортпроводников аналогична работе официантов.

