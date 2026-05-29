Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 29 мая 2026Путешествия

Бортпроводницы начали умолять пассажиров избавиться от одной привычки

NYP: Бортпроводницы пожаловались на пассажиров, которые трогают их в самолете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Feruzbek / Shutterstock / Fotodom

Бортпроводницы зарубежных авиалиний начали умолять пассажиров избавиться от одной привычки в самолете. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Члены экипажа просят не трогать их во время работы в проходе и даже стали надевать значок «не прикасаться». Так, опытная стюардесса, проработавшая 20 лет в авиаиндустрии, Мишель Монтез в рамках подкаста «Jumpseat Chronicles» пожаловалась на то, что клиенты авиакомпаний постоянно тыкают, щипают, стукают и хватают членов экипажа за руки во время полета.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

С ней согласились еще двое участвовавших в беседе бортпроводников — Джошуа Бойд и Дарион Фой. «Вы можете поговорить с любой бортпроводницей любой авиакомпании. Все они согласятся, что мы это терпеть не можем», — сказал Фой, признавшись, что пассажиры даже несколько раз щипали его за ягодицы.

Сотрудники авиакомпаний предположили, что некоторые путешественники считают, будто работа бортпроводников аналогична работе официантов. Они предложили простое решение — использовать слова вместо прикосновений. «Вам не нужно прикасаться ко мне, чтобы получить то, что вы хотите. Я просто хочу услышать ваш нежный голос», — подчеркнул Бойд.

Ранее экс-стюардесса предложила пускать пассажиров с детьми в самолет последними. Она утверждает, что преимущество ранней посадки сходит на нет, так как дети устают ждать взлета и начинают капризничать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после инцидента с БПЛА в Румынии

    В России выбор Армении между ЕС и ЕАЭС описали словом «доброжелательно»

    Синди Кроуфорд высказалась о старении

    Москвичей предупредили об аномальных выходных

    Найдено эффективное средство для борьбы с ревматоидным артритом

    Россиянам раскрыли полезные замены вредным продуктам

    Каллас отреагировала на падение беспилотника в Румынии и пригрозила России

    В России дети поели арбуз у родственников и оказались в больнице

    Шаровую молнию засняли на видео в Подмосковье

    Семейная пара создала платформу для ухода от налогов в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok