Экс-стюардесса предложила пускать пассажиров с детьми в самолет последними

Бывшая стюардесса посоветовала родителям с детьми садиться на борт последними

Экс-стюардесса из США предложила пускать пассажиров с детьми в самолет последними. Об этом стало известно The New York Post.

Бывшая бортпроводница из Флориды по имени Лора посоветовала родителям маленьких детей садиться на борт в последнюю очередь. Она утверждает, что преимущество ранней посадки сходит на нет, так как дети устают ждать взлета и начинают капризничать.

«Садитесь последними и сразу же взлетайте. Ребенок не заметит разницы. Привилегия предварительной посадки — это ловушка. Я наблюдала за ней годами, и только сейчас признаю это», — закончила Лора, которая также является матерью.

Ее видео с советами получило большой отклик в сети. Однако мнение пользователей разделилось. «Нужно занять место для коляски и установить детское кресло! Двое взрослых путешествуют без проблем, но в одиночку с ребенком нужно сначала сесть в самолет», — отметил подписчик. «Один из родителей садится в самолет первым и загружает все необходимое, а другой выжимает всю энергию из ребенка и садится с ним последним», — добавил другой.

