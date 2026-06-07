Мать избившего сожительницу на глазах у прохожих россиянина вступилась за него

В отношении мужчины, избившего сожительницу в Заинске, возбудили уголовное дело

Мать мужчины, избившего сожительницу на глазах у прохожих в городе Заинске Татарстана, вступилась за него со словами «у пострадавшей нет претензий». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам женщины, между сыном Маратом и девушкой по имени Диана произошел бытовой конфликт после употребления алкоголя. Мать Марата винит в огласке происшествия журналистов.

Уточняется, что в отношении Марата возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью, а также оскорблении и применении насилия против представителя власти. Прокуратура контролирует ход расследования по делу.

Ранее стало известно, что 5 июня в Заинске 30-летний мужчина вытащил россиянку в бессознательном состоянии из подъезда, бросил на асфальт, затем пинал по голове. Инцидент попал на видео.