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20:21, 7 июня 2026Силовые структуры

Мать избившего сожительницу на глазах у прохожих россиянина вступилась за него

В отношении мужчины, избившего сожительницу в Заинске, возбудили уголовное дело
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «Казань Светлый»

Мать мужчины, избившего сожительницу на глазах у прохожих в городе Заинске Татарстана, вступилась за него со словами «у пострадавшей нет претензий». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам женщины, между сыном Маратом и девушкой по имени Диана произошел бытовой конфликт после употребления алкоголя. Мать Марата винит в огласке происшествия журналистов.

Уточняется, что в отношении Марата возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью, а также оскорблении и применении насилия против представителя власти. Прокуратура контролирует ход расследования по делу.

Ранее стало известно, что 5 июня в Заинске 30-летний мужчина вытащил россиянку в бессознательном состоянии из подъезда, бросил на асфальт, затем пинал по голове. Инцидент попал на видео.

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