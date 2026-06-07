Мужчина пинал сожительницу по голове на глазах у прохожих в России

Жителя Заинска в Татарстане арестовали за избиение сожительницы

Житель России избил сожительницу на глазах у прохожих и был задержан. Об этом сообщили в Telegram-канале «Казань Светлый».

Все произошло 5 июня в городе Заинске Татарстана. После возвращения из магазина 30-летний мужчина вытащил россиянку в бессознательном состоянии из подъезда, бросил ее на асфальт, затем пинал по голове. Инцидент попал на видео.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого арестовали. За избиения в его отношении возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин преследовал девушку-бариста из-за пирсинга и синих волос. По его мнению, татуировки делают только заключенные.