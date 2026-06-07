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20:04, 7 июня 2026Бывший СССР

В Казахстане объяснили причину огромной пробки на границе с Россией

Пробка на границе России и Казахстана возникла из-за снижения темпа приема грузовиков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PavelChigir / Shutterstock / Fotodom

Пробка на российско-казахстанской границе возникла из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной. Об этом сообщает комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана, передает РИА Новости.

«В настоящее время наблюдается снижение темпов приема грузовых автомобилей сопредельной стороной. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска. На АПП "Жайсан" [в Казахстане] работают четыре полосы движения, тогда как на пункте пропуска "Сагарчин" [в России] — две полосы», — отмечается в сообщении ведомства.

В комитете пояснили, что из-за увеличения потока пропускная способность не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей. Кроме того, образовавшуюся пробку объяснили тем, что после выходных дней, как правило, накапливается поток транспортных средств.

Ранее появилось видео огромной пробки на границе России и Казахстана. Она образовалась на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом на казахстанской стороне.

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