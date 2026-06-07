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19:47, 7 июня 2026Спорт

Слуцкий рассказал о пересадке волос в Турции

Тренер «Шанхая» Леонид Слуцкий остался недоволен пересадкой волос в Турции
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: ИВАНЫЧ ПЕРЕСАДКА ВОЛОС GGMED / YouTube

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «ИВАНЫЧ ПЕРЕСАДКА ВОЛОС GGMED» рассказал о пересадке волос в Турции.

Специалист рассказал, что операция длилась шесть часов, однако он остался недоволен результатом на затылке. Слуцкий вспомнил, что врач предлагал ему сделать повторную операцию, однако он отказался. «Это было больно, болезненное восстановление, плохой результат — самое главное. Это все не стоило потраченных нервов, времени, сил…» — заявил он.

Ранее Слуцкий оценил себя как супруга по шкале от одного до десяти. Он поставил себе тройку.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Вместе с командой он завоевал два Суперкубка Китая и дважды стал вице-чемпионом страны.

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