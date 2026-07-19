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09:36, 19 июля 2026Мир

США совершили попытку изолировать город на юге Ирана

The Telegraph: США с помощью бомбардировок пытаются изолировать Бендер-Аббас на юге Ирана
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Social Media / Reuters

Город Бендер-Аббас на юге Ирана оказался практически изолирован в результате бомбардировок США. Об этом информирует Telegraph.

В публикации уточняется, что в течение недели США активно били по иранскому городу на юге страны. Издание пишет, что в результате бомбардировок город с населением 500 тысяч человек оказался почти изолирован. Связывающие город с другими частями страны дороги были разбиты к утру пятницы.

Ранее Иран приостановил выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США из-за нарушений договоренностей с их стороны.

Также ранее стало известно, что в Иране по меньшей мере 50 человек стали жертвами авиаударов США после возобновления конфликта.

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