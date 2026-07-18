Иран приостановил выполнение меморандума с США из-за нарушений с их стороны

Иран приостановил выполнение всех пунктов меморандума о взаимопонимании с США из-за нарушений договоренностей с их стороны. Об этом сообщает FARS со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

«США нарушили и сами остановили все обязательства, принятые в рамках меморандума, подписание которого прошло в Исламабаде», — заявил Гарибабади.

По словам замглавы МИД, Тегеран отказывается от соблюдения пунктов меморандума, сосредоточившись на защите страны.

Ранее стало известно, что в Иране по меньшей мере 50 человек стали жертвами авиаударов США после возобновления конфликта.