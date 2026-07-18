В Иране назвали количество жертв после возобновления авиаударов США

По меньшей мере 50 человек погибли в Иране после возобновления авиаударов США

В Иране по меньшей мере 50 человек стали жертвами авиаударов США после возобновления конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Исламской Республики.

Медики не смогли спасти около 50 пострадавших после ударов США, среди них пять женщин, а также ребенок и подросток младше 18 лет. «В результате авиаударов с 27 июня по 18 июля более 500 человек получили ранения. (...) Среди раненых — 32 женщины и 18 детей и подростков», — назвал количество пострадавших глава иранского Минздрава Хосейн Керманпур.

Он добавил, что 460 человек уже выписаны из больниц, еще 37 пострадавших проходят стационарное лечение.

Ранее сообщалось, что в Иране по меньшей мере 10 тысяч человек остались без питьевой воды после удара США. Была разрушена опреснительная установка в провинции Хормозган, из-за чего без воды остались 20 населенных пунктов.