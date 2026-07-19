Пассажирский самолет изменил маршрут в США из-за нехватки топлива

Летевший в Нью-Йорк борт American Airlines сел в Филадельфии из-за нехватки топлива

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines изменил маршрут в небе над США из-за нехватки топлива. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 16 июля на рейсе из Далласа в Нью-Йорк. Летевший в аэропорт назначения борт за 30 минут до посадки развернулся в воздухе и сел Филадельфии для дозаправки.

Пассажирам обещали, что задержка будет недолгой и вскоре лайнер отправиться в путь. Однако клиентам авиакомпании пришлось пять часов провести в терминале авиагавани из-за пересменки экипажа. В итоге воздушное судно отстало от графика на пять с половиной часов и успешно приземлилось в авиагавани имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. American Airlines принесла извинения пассажирам.

Ранее пассажирский самолет застрял на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта в Великобритании. Из-за закрытия ВПП девять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия — у них кончалось топливо.