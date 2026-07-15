Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:28, 15 июля 2026Путешествия

Девять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия из-за застрявшего на ВПП лайнера

DM: Самолет British Airways повредил колесо и застрял на ВПП аэропорта Гатвик
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Пассажирский самолет British Airways повредил колесо и застрял на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Европы, сорвав 14 авиарейсов. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июля в аэропорту Гатвик, Великобритания, на рейсе из Пальма-де-Майорки в Лондон. После жесткой посадки лайнер окружили пожарные и спасатели. Воздушное судно не могло вырулить в сторону терминала, и людей пришлось эвакуировать на месте.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Из-за закрытия ВПП девять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия — у них кончалось топливо, и закружили в небе над воздушной гаванью. Рейсы из Испании, Марокко и Греции были вынуждены изменить маршруты и направляться в Бирмингем, Бристоль, Хитроу, Лутон и Станстед. Некоторые лайнеры после приземления не позволили пассажирам выйти и направились в Гатвик сразу после устранения неполадок.

Ранее россияне пожаловались на странную причину задержки рейса авиакомпанией. Инцидент произошел на рейсе МоскваКалининград.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыты подробности столкновения российского флота с ВСУ в Черном море
    Трамп усомнился в публикации итогов расследования об ударе по школе в Иране
    Обгоревшим на солнце россиянам дали семь советов
    Соратник бывшего премьера Венгрии ушел работать в китайский автопром
    Еще одна спортивная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
    В России заявили о фантомных болях Германии из-за Калининграда
    В России определили самый популярный люксовый автомобиль
    В России выпустили iPhone за 400 тысяч рублей с портретом Адама Кадырова
    Россиянам раскрыли опасность морской воды для смартфона
    Пассажир упал в обморок и не пришел в себя на борту круизного лайнера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok