Девять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия из-за застрявшего на ВПП лайнера

DM: Самолет British Airways повредил колесо и застрял на ВПП аэропорта Гатвик

Пассажирский самолет British Airways повредил колесо и застрял на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Европы, сорвав 14 авиарейсов. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июля в аэропорту Гатвик, Великобритания, на рейсе из Пальма-де-Майорки в Лондон. После жесткой посадки лайнер окружили пожарные и спасатели. Воздушное судно не могло вырулить в сторону терминала, и людей пришлось эвакуировать на месте.

Из-за закрытия ВПП девять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия — у них кончалось топливо, и закружили в небе над воздушной гаванью. Рейсы из Испании, Марокко и Греции были вынуждены изменить маршруты и направляться в Бирмингем, Бристоль, Хитроу, Лутон и Станстед. Некоторые лайнеры после приземления не позволили пассажирам выйти и направились в Гатвик сразу после устранения неполадок.

Ранее россияне пожаловались на странную причину задержки рейса авиакомпанией. Инцидент произошел на рейсе Москва — Калининград.

