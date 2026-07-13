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14:06, 13 июля 2026Путешествия

Россияне пожаловались на странную причину задержки рейса авиакомпанией

Россияне застряли в аэропорту Домодедово из-за задержки рейса из Москвы в Калининград
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетЗадержка рейсов Домодедово

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажиры столичного аэропорта пожаловались на странную причину задержки рейса МоскваКалининград. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россияне застряли в авиагавани Домодедово. Они отметили, что сперва изменение в графике произошло из-за плана «ковер». Однако позже в чате авиаперевозчика появилось сообщение, что вылет откладывается «по производственной необходимости».

При этом клиентам компании не объяснили, о какой необходимости идет речь. «Другие рейсы, в том числе той же авиакомпании в том же направлении, но с более поздним временем вылета, уже отправились», — добавила пассажирка.

На данный момент московский аэродром отправляет и принимает воздушные суда только по согласованию. На фоне ограничений на прилет задерживаются 12 самолетов.

Ранее стала известна причина эвакуации пассажиров из аэропорта Внуково. Утром в зоне международного вылета в воздушной гавани сработала пожарная сигнализация.

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