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10:16, 13 июля 2026Путешествия

Раскрыта причина эвакуации пассажиров из аэропорта в Москве

Пассажиров эвакуировали из Внуково из-за задымления в кафе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Внуково в Москве из-за задымления в кафе. Причины эвакуации раскрыл Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, утром в зоне международного вылета во Внуково сработала пожарная сигнализация. В заведении общепита заметили дым, однако факт горения не подтвержден. «Сразу открылись выходы для эвакуации. Безопасность граждан в приоритете», — заявили представители авиагавани.

Уточняется, что через 50 минут пассажиры и персонал вернулись в здание. Кафе быстрого питания на данный момент закрыто. Срок возобновления работы не указан.

Ранее сотни российских туристов застряли в Китае. Причиной стал приближающийся супертайфун «Бави».

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