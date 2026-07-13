Раскрыта причина эвакуации пассажиров из аэропорта в Москве

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Внуково в Москве из-за задымления в кафе. Причины эвакуации раскрыл Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным источника, утром в зоне международного вылета во Внуково сработала пожарная сигнализация. В заведении общепита заметили дым, однако факт горения не подтвержден. «Сразу открылись выходы для эвакуации. Безопасность граждан в приоритете», — заявили представители авиагавани.
Уточняется, что через 50 минут пассажиры и персонал вернулись в здание. Кафе быстрого питания на данный момент закрыто. Срок возобновления работы не указан.
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