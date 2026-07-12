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11:26, 12 июля 2026Путешествия

Сотни российских туристов застряли в Китае

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна «Бави»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: cnsphoto / Reuters

Сотни российских туристов застряли на территории Китая. Причиной тому стал приближающийся супертайфун «Бави», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Так, россиянка Анна рассказала, что 11 июля летела на Филиппины с многочасовой пересадкой в Шанхае. Когда она гуляла по городу, то получила сообщение об отмене рейса в Манилу. Женщина вернулась в аэропорт Пудун и там выяснила, что все рейсы отменили в связи с надвигающемся на страну тайфуном «Бави».

Российских туристов, державших путь на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях, а конкретно ее рейс назначили на вечер вторника. Правда, у Анны появилась проблема со страховкой. Перед поездкой она купила полис для Китая всего на одни сутки, но продлить его не смогла, поскольку уже находилась в путешествии.

Ранее российский тревел-блогер рассказал, как прожить в Мексике на 40 тысяч рублей в месяц. Главной статьей расходов для автовладельцев он назвал бензин.

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