12:10, 25 октября 2025Спорт

Слуцкий оценил себя как супруга по десятибалльной шкале

Слуцкий: Как муж я на троечку, мало уделял внимания супруге
Юлия Герасимова (редактор)

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил себя как супруга по шкале от одного до десяти. Об этом он рассказал в подкасте «Карты, деньги, два мяча», запись которого доступна на RuTube.

Отвечая на вопрос ведущей, на сколько баллов Слуцкий оценивает себя, тренер назвал небольшое число. «Троечка. Я все-таки мало уделял внимания супруге, к сожалению», — отметил он.

По словам Слуцкого, тот факт, что он много времени проводил на работе и не мог часто видеться с семьей, в итоге привел к разводу. «Тренер очень многим жертвует в своей жизни. Рядом должна быть женщина, которая это понимает, это на самом деле очень сложно. Я уехал в Самару — семья оставалась в Москве, ребенок маленький, улетел в Англию работать — семья в Москве», — заявил он.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Вместе с командой он завоевал два Суперкубка Китая и дважды стал вице-чемпионом страны.

