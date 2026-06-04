На Украине объяснили отсутствие программ создания ядерного оружия

Штилерман: Украина не создает ядерное оружие из-за международных обязательств

Украина не создает ядерное оружие из-за международных обязательств. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, Денис Штилерман, передает «Страна.ua».

«Мы это не делаем, потому что мы придерживаемся наших международных обязательств, которые мы взяли в обмен на то, что нам наши международные партнеры гарантировали нашу безопасность», — заявил Штилерман.

По его словам, в создании ядерного оружия «ничего сложного нет» и Украина способна его сделать.

Ранее Штилерман заявлял, что Вооруженные силы Украины летом или осенью могут попытаться ударить украинской баллистикой по Москве.