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14:56, 4 июня 2026Бывший СССР

На Украине объяснили отсутствие программ создания ядерного оружия

Штилерман: Украина не создает ядерное оружие из-за международных обязательств
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Наталія Мосейчук / YouTube

Украина не создает ядерное оружие из-за международных обязательств. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, Денис Штилерман, передает «Страна.ua».

«Мы это не делаем, потому что мы придерживаемся наших международных обязательств, которые мы взяли в обмен на то, что нам наши международные партнеры гарантировали нашу безопасность», — заявил Штилерман.

По его словам, в создании ядерного оружия «ничего сложного нет» и Украина способна его сделать.

Ранее Штилерман заявлял, что Вооруженные силы Украины летом или осенью могут попытаться ударить украинской баллистикой по Москве.

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