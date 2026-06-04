ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 4 июня 2026Экономика

Решетников назвал сложной ситуацию в одном из сегментов экономики

Решетников: На российском рынке труда сложилась сложная ситуация
Кирилл Луцюк
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский рынок труда находится в сложной ситуации. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.

Он констатировал, что в стране по-прежнему сохраняется рекордно низкая безработица в 2,2 процента. Это оказывается непростым испытанием для работодателей, которые испытывают дефицит кадров по многим направления. Однако даже эта цифра, по словам министра, не в полной мере отражает ту сложность, которая имеет место многих отраслях и регионах.

«Труда в целом не хватает, и реально уровень безработицы текущий — это ограничитель, в том числе и индикатор для ЦБ, когда принимается решение о снижении ставок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ выступил глава Духовного управления мусульман России Альбир Крганов, который заявил, что «экономика хитрых татар» может стать альтернативой традиционному обучению в таких ведущих вузах мира, как Оксфорд и Гарвард. Кроме того, он выразил убежденность в том, что якутская модель ловли рыбы может приносить миллиарды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Риттер раскрыл скрытый замысел Зеленского против Лукашенко

    Обсуждение макроэкономики без Набиуллиной назвали скучным

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Полиция показала на видео превращенный в притон с проститутками деревенский дом

    Риттер раскрыл скрытый замысел Зеленского против Лукашенко

    ВСУ выпустили в сторону России сотни БПЛА и снаряды Вампира

    Обсуждение макроэкономики без Набиуллиной назвали скучным

    На Украине объяснили отсутствие программ создания ядерного оружия

    Решетников назвал сложной ситуацию в одном из сегментов экономики

    В России ответили на заявление производителя ракет Flamingo о планах ударить по Москве

    iPhone 17 Pro Max рекордно подешевел в России

    Жители российского города остались без воды на неопределенный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok