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14:53, 4 июня 2026Россия

В России ответили на заявление производителя ракет Flamingo о планах ударить по Москве

Соболев назвал угрозы Киева ударить по Москве частью информационной войны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал угрозы сооснователя и главного конструктора компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, Дениса Штилермана ударить по Москве частью информационной войны. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Это один из элементов информационной войны. Воздействие на население, в том числе наше население», — обозначил Соболев.

Отвечая на заявление производителя украинских ракет, парламентарий напомнил о наличии у Российской армии необходимых ресурсов для нанесения ударов по центру Киева. Он также высказал мнение о том, что Москве не следует «прощать» Украину на фоне усиления атак по российским регионам.

Ранее Штилерман заявил, что летом или осенью 2026 года Украина может нанести удары по знаковым целям в Москве. По его данным, для совершения атаки Украина может применить от 10 до 20 баллистических ракет.

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